Hinderlijke zonreflectie lijkt verleden tijd op veelbesproken Alkmaars geluidsscherm

Het regende de afgelopen weken klachten over het nieuwe geluidsscherm met zonnepanelen langs de noordelijke ringweg in Alkmaar. Mensen beklaagden zich over geluidsoverlast van de omvormer, donkerte achter de geluidswal en weerkaatsing van zonlicht voor automobilisten. De herrie werd al opgelost en nu zijn 42 zonnepanelen sinds deze week ook voorzien van matte folie.