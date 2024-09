Het is nu echt gedaan met het zomerse weer

Onstuimig weer door lagedrukgebied

Niet alleen vanavond en komende nacht moeten we rekening houden met buien in de provincie, ook daarna zal er nog neerslag vallen. Ook morgen is er kans op onweer. "Morgenmiddag is er ook nog wel wat zon, de temperatuur komt dan uit op 18 graden met een matige tot vrij krachtige wind." Langs de kust en op het IJsselmeer zal het harder waaien. "Het wordt tamelijk onstuimig", concludeert Visser.

"Vrijdag trekt het volgende deel van dat lagedrukgebied over de omgeving, dat gaat opnieuw gepaard met flinke buien, mogelijk ook met veel wind." Hoe hard het vrijdag gaat waaien is nog niet duidelijk, maar houd rekening met forse windstoten. De temperatuur komt uit op zo’n 16 graden.

Of we net als vorig weekend aankomende zaterdag lekker buiten kunnen zitten? Misschien met een jas aan, denkt Visser. "Het wordt niet warmer dan 13 of 14 graden. Hoge temperaturen zijn niet meer aan de orde, ook volgende week niet meer. Maar dan vermindert wel de neerslagkans."