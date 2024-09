Statiegeld op flesjes wordt niet afgeschaft, houdt de stad last van afvalprobleem?

Gisteren werd duidelijk hoe het huidige kabinet over statiegeld en de bijkomende problemen denkt: afschaffen is geen optie. "We zien inderdaad dat het statiegeldsysteem nog niet vrij is van problemen. Er zijn duidelijk opstartperikelen en die moeten we met zijn allen gaan aanpakken. Het kan en moet gewoon beter", aldus Jansen.

De betere aanpak ligt volgens de staatssecretaris dan ook bij het realiseren van betere inleverpunten - en apparaten. Eind dit jaar zal Jansen de Kamer informeren over de uitkomsten van de evaluatie over het statiegeldsysteem. "Dat vormt vervolgens de basis voor de besluitvorming over of en op welke manier de wetgeving moet worden aangepast."

In Amsterdam kan de gemeente niet om de problematiek rond statiegeld heen. De opengebroken prullenbakken hebben de stad al in een jaar tijd al 220.000 euro gekost. Daarom kijkt het stadsbestuur naar 'onorthodoxe maatregelen'. "Dus echt het plaatsen van bovengrondse containers. We willen zo snel mogelijk af van het inzamelen van afval in zakken in het centrum. En we doen proeven met het inzamelen van blikjes in aparte containers", legde Van Buren eerder aan AT5 uit.

Afval

Duidelijk is dat het afval op straat nooit de bedoeling is geweest van het statiegeldsysteem en volgens Jansen 'zal dit moeten veranderen'. Dat blikjes en flesjes landelijk gezien minder in het milieu voorkomen is volgens hem dan wel een feit. "72 procent minder plastic flessen en 64 procent minder blikjes. Ook zorgt statiegeld ervoor dat deze drankverpakkingen hoogwaardig kunnen worden gerecycled."