112-blog | Politie zoekt twee mannen na gewapende overval Heerhugowaard

11.06 uur

De politie is met onder andere een helikopter op zoek naar twee mannen die vanochtend een telefoonwinkel hebben overvallen aan de Middenwaard in Heerhugowaard. De twee waren hierbij bewapend. Om wat voor wapen het gaat, wil een politiewoordvoerder in het belang van het onderzoek niet zeggen. Het lijkt er vooralsnog op dat er geen buit is gemaakt.

De overvallers vluchtten na de mislukte overval richting het station, waarop werd besloten om de treinen daar korte tijd stil te zetten. De mannen zijn niet in één van die treinen of op het station aangetroffen. Inmiddels rijden de treinen weer.

De politie heeft een signalement gedeeld van de daders op X. Het gaat om twee mannen tussen de 18 en 20 jaar oud. De ene had een rode jas aan en donkere broek en een de ander een donkere jas, donkerblauwe spijkerbroek en schoenen met een wit randje. Beiden hebben een donkere huidskleur en een rugtas om. De politie roept op om de mannen vooral niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.