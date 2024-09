112-blog | Man smokkelt cocaïne in scootmobiel • Vernielingen op station Castricum

18.22 uur

Op station Castricum zijn deze week grote vernielingen aangericht. Ruiten van de lift, informatieborden en de stationsklok zijn kapotgeslagen. ProRail is woedend en heeft aangifte gedaan bij de politie. Eén verdachte is aangehouden en de schade wordt geschat op 20.000 euro.



Regiodirecteur Harro Homan van ProRail noemt de ravage bizar: “Ik ben over de gebeurtenissen deze week heel boos en verdrietig. We openden het vernieuwde station na een complete metamorfose in het voorjaar van 2021. Het is een mooi, ruim en toegankelijk station. Jammer dat een of meerdere personen zo tekeer moesten gaan op het station en veel ruiten moesten sneuvelen. Het is gewoon niet nodig.”

