Deze waarschuwings-smiley is zelfs blij als je veel te hard rijdt

Volgens buurtbewoners die AT5 spreekt, lacht het apparaat van de gemeente veel te vaak. Hij staat nog altijd afgesteld op 50 kilometer per uur. "Bij bijna elke auto staat de smiley op 46, 48 kilometer per uur", vertelt een buurman. Volgens hem zijn het met name motoren die te hard door de straat scheuren. "Eigenlijk moeten ze 'm aanpassen, maar of dat gaat helpen vraag ik mij af", aldus de buurtbewoner.

De fout afgestelde paal leidt bij meer buurtbewoners tot ergernis. "Ja, het is verwarrend, ze krijgen een smiley terwijl ze een boete horen te krijgen", vertelt een vrouw. Maar een andere buurtbewoner zegt er wel tevreden mee te zijn, hij hoopt juist dat de gemeente de maximale snelheid op de weg terugdraait naar 50 kilometer per uur.

De gemeente laat weten dat de paal eerst verplaatst zou worden, maar die plannen gaan niet meer door. Vandaag is er een aannemer langsgegaan om de paal opnieuw in te stellen, maar dit is niet gelukt vanwege een technisch issue, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Morgen wordt opnieuw geprobeerd de smiley in te stellen. De smiley wordt voor nu tijdelijk uitgezet totdat de juiste maximumsnelheid van 30 kilometer per uur is ingesteld.