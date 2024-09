Prinses Beatrix heropent gerestaureerde molen 'de Herder' in Medemblik

Voor de restauratie was veel geld nodig, zo’n 200.000 euro. Dit geld is opgehaald door donaties. Dat dit bedrag behaald is laat zien dat de molen erg belangrijk is voor de Medemblikkers. "De molen betekent superveel voor ons als inwoners", zegt een bezoeker. "Het is het eerste wat je ziet als je de Medemblik in rijdt."