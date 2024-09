Saskia vertroetelt al vijf jaar planten in haar plantenasiel: 'Krijg er een geluksgevoel van'

Inmiddels is Saskia vrij bekend onder donateurs die hun (soms halfdode) planten kwijt willen of moeten. Als ze in de buurt wonen komt Saskia ze halen. Thuis kijkt ze wat er aan moet gebeuren. Niet zelden krijgen de nieuwe aanwinsten een bad, vertelt ze grinnikend.

"Ik krijg vrij regelmatig hopeloze gevallen binnen, maar dan denk ik altijd: ‘ik ga in ieder geval de wortels bekijken'. Zolang die nog oké zijn en ik er toch nog een beetje vertrouwen in heb, dan komt het altijd wel goed."

Tekst loopt door onder de foto.