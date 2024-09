Wie mist z'n cruise control? Zeven gedupeerden gezocht na rooftocht Amstelveen

De twee mannen worden aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Een van hen is vanmiddag al volgens het supersnelrecht berecht. Over het vonnis is op het moment van schrijven nog niets bekend. De ander is naar huis gestuurd, aldus de politie. De mannen hebben beiden geen adres in Nederland.

De BMW- of Audi-eigenaar met alerte buurtbewoners heeft geluk: hij krijgt zijn cruise control-unit terug. De eigenaren van de andere zeven units worden gezocht. Omdat er nog maar één aangifte binnen is, roept de politie gedupeerden op zich te melden.