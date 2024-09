Twee explosies en zwartgeblakerde portiek: schrik zit er goed in bij Amstelveense flat

De explosie was bij de centrale toegangsdeur van de flat, en heeft daar flinke schade aangericht. Het portiek is zwartgeblakerd, ramen zijn gebarsten en een deel van de brievenbussen is vernield. "Het lijkt er op dat er iets is ingegooid", zegt Sulsters.

Een man die net ontdekt dat hij tijdelijk geen brievenbus heeft, vertelt dat de gebeurtenissen hem niet koud laten. "Het maakt me wel bang."

Explosies vorige week

De ontploffing van vannacht was op exact dezelfde plek als die van vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag. Door die explosie sneuvelden twee ruiten, vertelt een politiewoordvoerder aan NH. Net als bij de explosie van vannacht is daarbij niemand gewond geraakt.

Het is zelfs de derde keer binnen een week dat de Van Heuven Goedhartlaan wordt opgeschrikt door 'excessief geweld', zoals de politie het omschrijft. Een dag voor de eerste ontploffing bij de Morgendauw ging bij een woning verderop in de straat ook een explosief af.

De bewoners lagen boven te slapen en werden wakker van de knal. In de hal troffen ze een brandje en de scherven van een gebarsten ruit. Het brandje was snel geblust, maar had wel wat schade aangericht aan de deurpost en de hal.