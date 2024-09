Gemeente verhoogt huur strandhuisjes Wijk aan Zee met 250 procent

"Wat kun je ertegen doen?" zegt een van de eigenaren van strandhuisjes over de huurverhoging. "Het is een dure hobby geworden, en dat merk je. Het knusse familiestrand van vroeger is het al tien jaar niet meer."

Hij ziet steeds meer 'Amsterdam-Zuid-mensen met een hoop poen', die op een mooie dag langskomen. "Maar dit is geen Saint-Tropez, en er zijn hier niet veel prachtige dagen. Dus als ze het gezien hebben, staat het huisje weer te koop." Volgens de eigenaar is het nog niet zo erg als in Zandvoort, maar het verloop is groot. En dat tast volgens hem het lokale, familiare karakter aan dat het strand ooit had.