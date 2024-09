Weesp niet te spreken over supermarkvariant lokale delicatesse Weesper mop

Reactie Albert Heijn

De AH Weesper moppen passiefruitsmaak maken onderdeel uit van een nieuw banketassortiment waarin we traditionele banketproducten met een twist in de schappen hebben liggen. Het nieuwe banketassortiment is in het leven geroepen als eerbetoon aan traditionele banketproducten en om deze in de spotlight te zetten. Het idee achter de AH Weesper moppen passiefruitsmaak is dat we met deze vernieuwende smaak een jongere generatie kennis laten maken met een traditioneel banketproduct.