Emma Koning een jaar later: "Trots dat ik op het Regio Songfestival mocht optreden"

Toen Emma begin november 2023 in Utrecht het podium opliep om haar nummer te zingen tijdens de landelijke finale van het Regio Songfestival, was het afwachten hoe haar stem het zou houden.

Ze had eerder dat jaar te horen gekregen dat ze een aangeboren afwijking aan haar stembanden had, waardoor haar stem steeds verder achteruit ging. Een operatie stond gepland, maar kon pas in januari van dit jaar plaatsvinden. Met die ingreep was haar stem alleen niet meteen weer in orde.

"Ik moest helemaal opnieuw leren praten en zingen", vertelt Emma. "Met logopedie heb ik geleerd ademsteun te gebruiken, m'n stembanden goed te sluiten en hoe ik klanken moet maken in m'n mond."

Daar is ze twee maanden zoet mee geweest, waarna ze weer langzaamaan begonnen is met zingen. "Dat gaat heel goed. M'n stem is nog steeds hees, vooral als ik spreek, maar wanneer ik zing klink ik veel helderder."

Uitstapje naar hardstyle

Een onverwachte ontwikkeling ontstond, toen het Alkmaarse producer-duo VAINEZ haar vroeg om een deel in te zingen van hun track 'Jungle'. "Dat is heel anders dan het genre dat ik normaal zing, maar het was ontzettend leuk." Het nummer wordt ook flink gestreamd en werd gespeeld op Defqon, het grootste hardstyle-festival van Europa.

Maar het blijft bij een uitstapje. Net als het zingen in het Nederlands, dat ze speciaal voor het Regio Songfestival deed. 'Mag het licht nog één keer aan?' ging over haar relatie met haar stem en de vorm die ze daarvoor koos, voelde goed.

Daarna vond ze geen andere inspiratie voor nummers in het Nederlands. "Om in het Nederlands te schrijven, moet je een soort dichter zijn en dat ben ik niet", legt Emma uit.