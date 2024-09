OBA-directeur krijgt Andreaspenning voor het verder ontwikkelen van de bibliotheek

Berendse vierde afgelopen juli zijn 10-jarige jubileum als directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Wethouder Moorman (Armoedebestrijding, Onderwijs en Jeugdzorg) noemt zijn werk van de afgelopen jaren van 'onschatbare waarde voor alle Amsterdammers'.

"Onder zijn leiding heeft de OBA zich verder ontwikkeld tot een maatschappelijke bibliotheek die, naast het uitlenen van boeken, een belangrijke rol speelt in het bevorderen van leesvaardigheid, digitale geletterdheid en buurtgerichte activiteiten. De Andreaspenning onderstreept Berendse's betrokkenheid bij de stad en de bibliotheek", aldus de gemeente.

"Onmisbare rol"

Volgens de wethouder heeft Berendse van de OBA een veilige plek gemaakt 'waar iedereen welkom is en waar kennis, ontwikkeling en ontmoeting samenkomen zodat iedereen de kans krijgt om te groeien'. "De OBA is een brede, maatschappelijke, educatieve bibliotheek met een sterk netwerk van buurtvestigingen. En heeft een onmisbare rol in het bestrijden van de kansenongelijkheid in onze stad'."

De Andreaspenning wordt door de gemeente uitgereikt aan mensen die voor de stad grote prestaties met een landelijke uitstraling hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.