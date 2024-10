Gaat de snelheid op de Provincialeweg in Hoorn nou wel of niet naar 50 km/u?

Het staat er zwart-op-wit bij vraag 42 in een Q&A voor bewoners en omwonenden van het plangebied voor Hoorn Noord. 'Wie wil er nu wonen aan de Provincialeweg, dat is toch geen aantrekkelijke plek om te wonen?' In de beantwoording door de gemeente en Intermaris valt vooral het laatste zinnetje op: "De gemeente wil de snelheid op de Provincialeweg in de toekomst verlagen naar 50 km per uur."

Een desastreus plan dat grote impact heeft op de leefbaarheid van de stad, aldus Hart van Hoorn dat om opheldering vraagt bij het college: "De Provincialeweg is van groot belang voor Hoorn en omliggende dorpen. Het is onbegrijpelijk dat het college ervoor kiest om juist deze cruciale weg te degraderen met een lagere maximumsnelheid", aldus raadslid Renzo van Houten.

Boekhoudkundige trucs

Verder beschuldigt de partij de gemeente van 'boekhoudkundige trucs' om woningbouw langs de Provincialeweg mogelijk te maken. "Het verlagen van de maximumsnelheid lijkt op het eerste gezicht een maatregel voor de verkeersveiligheid of het beperken van geluidsoverlast. In werkelijkheid is het een manier om de rekenmodellen voor geluidsoverlast zodanig aan te passen dat er ruimte wordt gecreëerd voor woningbouw langs de weg."

Maar volgens een woordvoerder van de gemeente Hoorn mogen geloven wordt de soep niet zo heet gegeten, als ze wordt opgediend. Het voornemen om de snelheid te verlagen staat er 'stelliger dan bedoeld. Het is terecht dat u ons daarop wijst'. Er is volgens de gemeente geen besluit, onderzoek of concrete intentie om de snelheid op de Provincialeweg te verlagen.

Geen plan, maar een mogelijkheid

Er is dus geen concreet plan, maar helemaal ondenkbaar in de toekomst is het ook niet, zo blijkt. De gemeente spreekt zelf liever van een 'mogelijkheid'. In 'Actieplan Fiets', waarin maatregelen staan om fietsen aantrekkelijker te maken, wordt gesproken over een onderzoek naar de functie van de Provincialeweg en hoe deze het beste ingepast kan worden in de omgeving. "Het verlagen van de maximale snelheid kan een uitkomst zijn van het onderzoek, maar dat moet eerst nog blijken. Voor nu is het slechts één van de mogelijkheden."

Ook het uithalen van boekhoudkundige trucs is, volgens de gemeentewoordvoerder, niet aan de orde. "Het verlagen van de snelheid is niet nodig om woningbouw langs de Provincialeweg mogelijk te maken. Zoals u weet, is er al veel woningbouw langs die weg."