De successen van Bureau NH: dankzij jou weer zaken opgelost

Oplichter in Hoorn

In Hoorn pinde een oplichter met de pas van een 81-jarige bewoner van een woonzorgcentrum uit Hoorn. Hij wordt door allerlei camera's – in en rondom dat verzorgingshuis en tijdens het pinnen – vastgelegd. Dat beeld deelde de politie afgelopen week in Bureau NH. En hij meldde zich daardoor bij de politie. "Dat is heel goed nieuws", meldt de politie.

Het ging om deze zaak: