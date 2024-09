Bankfraudeur licht 81-jarige man uit Zwanenburg op

De man op leeftijd wordt begin september diverse keren gebeld. Aan de andere kant van de telefoon klinkt een hele vriendelijke medewerker van de bank, althans zo komt hij over. Zo aardig is hij echter niet, want hij komt later onder valse voorwendselen zijn pinpas- en code afhalen.

Pinnen bij een supermarkt

De fraudeur zou nadat hij de pinpas van het slachtoffer heeft opgehaald in een auto zijn gestapt. Die auto wordt later aan de Dennenlaan in Zwanenburg, met daarin één man, aangetroffen. Dat gaat om een 23-jarige man uit Amsterdam. Hij zou mogelijk de verdachte naar een pinautomaat hebben gereden. Die man is aangehouden, maar inmiddels weer vrijgelaten.

Dat pinnen doet de fraudeur 8 september in Zwanenburg, rond 20.30 uur bij een supermarkt aan de Dennenlaan, zoals op bovenstaande beelden te zien is.

Oplettende buren

De buren van het oudere slachtoffer hebben ingegrepen. De buurman heeft het slachtoffer onder meer geholpen om zijn bankrekening te blokkeren. Maar dat was helaas te laat.