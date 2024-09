Formule 1-bezoeker in overvolle trein door drie mannen mishandeld

Het slachtoffer voelt meteen na de flinke klappen op dat moment al dat het foute boel is. “Ik voel direct een scherpe pijn aan mijn gezicht en dan met name aan mijn oogkassen. Kort na de klappen voel ik bloed over mijn gezicht stromen.”

Het slachtoffer moest voor medische behandeling naar het ziekenhuis. De politie wil heel erg graag weten wie de drie mannen zijn. “Na de Dutch Grand Prix wordt in een overvolle trein deze man mishandeld. Herkent u de verdachten?”, vraagt Erwin Sintenie van politie Noord-Holland zich af.

Signalementen

Verdachte één is een man, geschat tussen de 18 en 25 jaar oud en heeft een lichtgetinte huidskleur met donkerbruin dan wel zwart krullend haar. Tijdens die mishandeling draagt hij donkere kleding. En let even op zijn rechteroor, hij draagt een oorbel.

De tweede verdachte man is ongeveer even oud, ook zo tussen de 18 en 25 jaar, heeft ook een lichtgetinte huidskleur en heeft donkerbruin haar. Hij draagt een donkere pet van het merk Gucci. En hij heeft een zwart T-shirt aan met witte bedrukking.

De derde man is ook rond de 18 á 25 jaar, maar let op: dat is altijd schatten. Ook hij heeft een lichtgetinte huidskleur en donkerbruin of zwart krullend haar. Hij draagt donkere kleding met daaronder een lichtkleurig T-shirt aan en heeft een ketting om zijn nek hangen.