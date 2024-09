Emiel H. moet 10 jaar de cel in voor 'kofferbakmoord' Bovenkarspel

'Had mama laten gaan, dan was dit niet gebeurd'

Voor de vele, aanwezige nabestaanden was het een beladen rechtszaak. De oudste zoon van Emiel H. (24) las over de gevolgen een verklaring voor in de zaal: "Het is afschuwelijk wat je met mama hebt gedaan. Ik heb je een brief gestuurd met vragen, maar ik kreeg alleen brieven terug dat het een ongeluk was. Maar je hebt haar wel gedood. In de toekomst moet ik alles doen zonder ouders. Mocht ik gaan trouwen, mocht ik kinderen krijgen. Had mama laten gaan, dan was dit niet gebeurd."

Relatieproblemen

Volgens de rechter is er sprake van doodslag. De verklaring dat H. na de dood van zijn vrouw zelfmoord wilde plegen wordt niet geloofd, omdat hij in de drie dagen tot zijn arrestatie nog geen poging had ondernomen.

"In die drie dagen liet hij wel iedereen denken dat zijn vrouw was weggelopen na een ruzie. Zelfs nadat hij was aangehouden, bleef hij iedere betrokkenheid bij haar dood ontkennen en probeerde hij nog de suggestie te wekken dat een ander verantwoordelijk zou kunnen zijn voor haar overlijden", zo valt te lezen in het vonnis.

Volgens de rechter was er jarenlang sprake van relatieproblemen, die uiteindelijk tot de dood van het slachtoffer leidde. "De verdachte lijkt constant bang te zijn geweest dat zijn echtgenote hem zou verlaten en kon dit niet verdragen." Uiteindelijk werd er 10 jaar cel opgelegd, 3 jaar minder dan de eis van het OM.

Extra maatregelen na straf

De verdachte krijgt geen tbs, omdat dat alleen kan als er maximaal vijf jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. "En dat zou geen recht doen aan de ernst van de feiten en het leed van de nabestaanden", aldus de rechter. Wel zijn er maatregelen opgelegd voor na zijn straf. Bijvoorbeeld dat hij moet meewerken aan behandelingen om wat aan zijn gedrag te doen. Maar ook vrijheidsbeperkingen, zoals een contact- of gebiedsverbod, behoren tot de mogelijkheden.

Emiel H. en het Openbaar Ministerie hebben twee weken om in hoger beroep te gaan.