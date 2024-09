Na een monsterrenovatie schittert schilderij van Van Heemskerck in Haarlem

Lucas schildert de Madonna zou het topstuk worden van de tentoonstelling van Maarten van Heemskerck. In de zestiende eeuw was Van Heemskerck een belangrijk schilder, maar zijn werk raakte met de tijd in de vergetelheid. Dat gaat nu veranderen. Vanaf zaterdag is een groot overzicht van zijn werk te zien in drie musea tegelijk: het Frans Hals Museum en het Teylers Museum in Haarlem, en het Stedelijk Museum in Alkmaar.