Alkmaar geeft vorm aan vuurwerkverbod: dit jaar nog lasershows, daarna echt vuurwerk

Komende jaarwisseling moet Alkmaar het doen met twee lasershows in De Mare in Alkmaar-Noord en in De Rijp. Zelf afsteken zit er door het vuurwerkverbod niet meer in. Wel besloot de gemeenteraad maandag dat er eind 2025 groter wordt uitgepakt. Met minstens vier shows mét echt vuurwerk wil Alkmaar dan het nieuwe jaar inluiden.