Gemeente Alkmaar laat karakteristieke straatlantaars tóch staan

Al eerder bleek dat het verwijderen te maken had met de verduurzaming van de straatverlichting, ook omdat de technische levensduur verstreken is. "We zien de historische waarde en delen de wens van de bewoners om ze te laten staan", stelt de gemeente nu.

Leermoment en bier

"Uit onderzoek blijkt dat verduurzaming van de bestaande lantaarns mogelijk is binnen het bestaande budget. Het gaat om een unieke situatie waarvoor nu maatwerk zal worden toegepast. De bewoners zullen door ons worden geïnformeerd voordat er tot renovatie wordt overgegaan."

"We zijn hartstikke blij met dit nieuws. Zaterdag drinken we er met de straat een biertje op", lacht Gerard. "We waren echt totaal verbaasd toen we die lantaarnpaal op de kar zagen liggen. Als we niet thuis waren geweest, dan had de hele straat vervangen geweest. Ik hoop dat dit dan ook een leermoment is voor degenen die dit soort opdrachten verstrekken en dat ze niet blindelings dingen wegslopen zonder overleg."