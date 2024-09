Alkmaars seksstraatje langer open in het weekend: "Nu laten zien dat het ook kan"

Van de 31 ondervraagde sekswerkers hebben er 28 'ja' gestemd. Twee vrouwen hebben het liever niet, omdat ze bang zijn dat de kamerprijs uiteindelijk toch omhoog zal gaan. En/of vrezen voor overlast van dronken mannen in de straat. Eén sekswerker was onverschillig. Twintig vrouwen geven aan er gebruik van te willen maken. Bijna alle vrouwen vinden het in principe fijn dat de vrijheid er nu is om langer door te werken, blijkt uit het onderzoek van de gemeente.

De aanhouder wint

Daarmee kan de pilot per oktober officieel ingaan. Exploitant Jeffrey Ootes sprong een gat in de lucht toen hij het hoorde. "Het heeft even geduurd, want de straat heeft er door de jaren heen vaker om gevraagd. Fantastisch dat het eindelijk is gelukt. Nu moeten we gaan laten zien dat het ook kan."