Boer wil kleine windturbine plaatsen, maar dat wil de buurt niet

Maar niet iedereen staat om deze turbines te springen. Bij de gemeente zijn al meermaals bezwaren ingediend door buurtbewoners die voor ‘landschapsvervuiling’ en geluidsoverlast vrezen - tot nu toe nog zonder resultaat. Ook tegen de turbine van Roos is protest. "Daar is inderdaad onrust over ontstaan", bevestigt een woordvoerder van de gemeente.

Afbraak woonplezier

Enkele omwonenden vrezen voor afbreuk aan ‘hun’ paradijsje aan de Beemsterringvaart. "De windturbine zal de horizon dominant gaan vervuilen", schrijft een van hen in een brief aan de gemeente. "En dan is het gedaan met het mooie landschap, het is verpest. Wij hebben straks geen enkel raam van waaruit we niet op de molen kijken. Ons woongenot, ons levensgeluk, ons levenswerk wordt kapotgemaakt." Een andere bewoner schrijft: "In Oudendijk staat alleen een kerktoren die misschien net zo hoog is, verder is alles hier laagbouw. Dit is landschapsvervuiling."

Sommigen zijn bang voor een waterbedeffect. "Sta één molen toe en er volgen er nog meer." Een andere omwonende, die jarenlang in de Wieringermeer heeft gewoond, sluit zich daarbij aan. "In de Wieringermeer is het ook begonnen met één molen." (Sinds 2020 staat er in Wieringermeer een groot windmolenpark, red.)

