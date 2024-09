Kringloopwinkel Zaandam ontsnapt aan grote brand, wel container met kleding afgefikt

Het pand is aan de buitenkant beschadigd, maar binnen valt de schade erg mee, zegt een opgeluchte Ben Stronks aan de telefoon. De bestuurder en vrijwilliger van Dorcas heeft een hectisch ochtendje achter de rug, maar ziet binnen alleen op een paar plekken roet. Zelfs met de stank valt het relatief mee, daar wordt vanmiddag als het goed is wat aan gedaan.

Stronks schat in dat de afgebrande container ongeveer halfvol zat met gedoneerde kleding. "Het is een grote puinhoop op straat nu." De opbrengst van de kleding zou net als de andere opbrengsten van de winkel naar mensen in nood gaan in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Alerte buurman

De brandweerlieden moesten een deur forceren om te kijken of de brand binnen woedde. Ook is er een raam stuk. "Die wordt nu dichtgemaakt", zegt Stronks. Al met al is hij opgelucht. "Goed dat een buurman het gezien heeft, anders was er misschien wel meer brand. Hij heeft de brandweer gewaarschuwd."

