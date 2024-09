Wegdek verzakte A10 Zuid naar verwachting donderdag hersteld

Vanwege de verzakking blijft de komende dagen overdag een rijstrook gesloten voor verkeer. Om het wegdek te herstellen zijn in de avond en nachten twee rijstroken afgesloten. Weggebruikers moeten in ieder geval in de ochtend- en avondspits rekening houden met extra reistijd oplopend tot een half uur.

Bij de herstelwerkzaamheden, die plaatsvinden tussen 21.00 uur 's avonds en 05.00 uur 's ochtends, wordt de weg ter hoogte van de verzakking compleet verwijderd. Dit is nodig om de fundering te repareren. Daarna wordt laag voor laag nieuw asfalt aangebracht.

De verzakking van de weg ontstond afgelopen weekend bij werkzaamheden voor de verbreding van de A10 Zuid. Op zes verschillende plekken werden daar naast de weg damwanden in de grond aangebracht. Vermoedelijk zorgde het zware materieel dat daarbij nodig was voor de verzakking.