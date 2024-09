Flinke file: verkeer richting Beverwijk staat muurvast door ongeluk

Op de A22 van Beverwijk naar Velsen staat het verkeer vast, vooral rond de Velsertunnel. Daar vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor de weg tijdelijk gesloten was voor bergingswerkzaamheden. Bij het ongeluk vielen geen gewonden.

Hoewel de weg inmiddels weer open is, is er nog steeds sprake van stilstaand en langzaam rijdend verkeer. De wegafsluiting heeft gevolgen voor de rest van de ochtendspits in de IJmond.

Op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk staat het verkeer muurvast. De file is ongeveer twee kilometer lang en zorgt voor meer dan 45 minuten vertraging. Ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velsen is het druk maar valt de vertraging mee: automobilisten staan daar vijf minuten in de file.