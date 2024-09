In het spoor van Van Kooten & De Bie: duo krijgt wandelroute

Hoewel de programma's van Van Kooten & De Bie al jaren van de buis zijn, kunnen deze 'oudere jongeren' de sketches van het duo nog steeds dromen. Wanneer ze door hun woonplaats wandelen is het voor hen haast onmogelijk om niet terug te denken aan fragmenten. "Als ik in de Nassaulaan loop, zie ik oud-leraar Duits Otto den Beste die daar een tirade begint over het gezellige winkelen", vertelt Jan met een brede grijns op zijn gezicht.

"Het is nog steeds onvoorstelbaar hoe creatief er gebruik is gemaakt van de buurt", voegt Pieter toe. "Tegenover waar De Bie woonde zat een school en als het hem uitkwam noemde hij die school het Frank Zappa-college in Haarlem. Als je dat zag, geloofde je het ook. Daar tegenover stond weer een bankje waar de Vieze Man aan zijn tenen zat te eten. Daar moet ik nu nog steeds aan denken."

Naast het doel om te laten zien hoe uniek Van Kooten en De Bie waren, hoopt het duo ook een ander beeld van Bussum te laten zien. "Het is ook leuk als mensen zich realiseren hoe Bussum is veranderd sinds de jaren negentig, toen dat allemaal werd opgenomen."

Officiële opening

Vandaag om 16.00 wordt de route officieel geopend. De route brengt je langs zestien verschillende plekken waar fragmenten zijn opgenomen. In de grond zijn betontegels met QR-codes gelegd, die de wandelaars doorsturen naar een site met routebeschrijving en de bewuste fragmenten. Zo kan iedereen zelfstandig de route bewandelen.

Mocht je de route liever met een gids willen bewandelen, dan kan dat op zaterdag 28 september vanaf 11.00 of vanaf 15.00 met de vrijwilligers van de Historische Kring Bussum.

't Gooi als inspiratiebron

Niet alleen Bussum werd door het komische duo regelmatig gebruikt als opnamelocatie. Ook op andere plaatsen in 't Gooi heeft het duo hun typetjes tot leven gebracht. Denk maar eens aan VVD'er R. Hafkamp van de Larense immigratiedienst op de Brink. "Hee hoi! nee, even...JA!" Of aan "De normen en waarden? Nee, de wormen in Naarden."

De reden hiervoor was vooral praktisch, vertelde Arjen van der Grijn vlak na het overlijden van De Bie in het lokale radioprogramma NH Gooi de Lunchclub. 25 jaar lang was hij de grimeur van het duo. "We woonden allemaal in die omgeving. Wim woonde in Het Spiegel, Kees woonde in Hilversum vlakbij Wisseloord, ik woonde toentertijd in Muiderberg, producer Maud Keus woonde in Amsterdam en geluidsman Roel Bazen woonde in Muiden", somt hij op. "Het was vooral praktisch. We hebben 't Gooi toch een beetje uitgeput en misbruikt, in de goede zin des woords."