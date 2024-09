Nog één keertje de Peperstraat in NH Sport

Voor bewoner Wouter Veenis was het heel bijzonder om elk jaar vanaf zijn balkon op vier hoog naar het grootste hardloopevenement van Nederland te kunnen kijken. We zien hoe de straat wordt schoongemaakt en de laatste hekken, wc's en andere benodigdheden voor de Damloop worden opgeruimd. De camera van NH Sport draait ook in de straat waar de lopers volgend jaar de finishlijn passeren.

Nieuwe coach VOC

Verder in deze uitzending een samenvatting van de basketbalwedstrijd in de BNXT League tussen Den Helder Suns en landskampioen Leiden. De handbalvrouwen van VOC uit Amsterdam-Noord hebben een andere hoofdcoach. Rachel de Haze doet een stapje terug en assistent Elly An de Boer een stap vooruit. Al zijn de rollen volgens de technische staf en speelsters minder ingrijpend veranderd dan dat het lijkt. De Haze blijft immers betrokken bij VOC.

De eerste uitzending van NH Sport zie je maandag om 17.10 uur, waarna deze elk halfuur wordt herhaald.