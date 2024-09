Alarmerende cijfers: nóg meer ernstige ongelukken met fatbikes dan gedacht

Andere ziekenhuizen in de provincie bevestigen dit. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), met spoedeisende hulpafdelingen in Alkmaar en Den Helder, geven aan dat ze specifieke gegevens over fatbike- en e-bike-slachtoffers niet of pas recent zijn gaan bijhouden. Toch merkt NWZ wel een duidelijke 'toename van fatbike-gerelateerde ongevallen.'

VeiligheidNL merkt ook op dat hun cijfers een onderschatting kunnen zijn. In de eerste plaats omdat de cijfers zijn gerapporteerd door slechts veertien van de 83 SEH-afdelingen in Nederland.

Levenslang hersenletsel

Met name de jonge leeftijd van de slachtoffers baart de arts ernstige zorgen. De snelheid, soms wel tot vijftig kilometer per uur, in combinatie met het gebrek aan verkeersinzicht en een helm is volgens de arts desastreus.

Dat ziet hij ook terug in zijn werk. Op de spoedeisende hulp in Haarlem wordt hij dagelijks geconfronteerd met kinderen met ernstig hoofd en hersenletsel. "Letsel waar ze echt hun hele leven last van kunnen hebben", benadrukt hij.

Als het kan, probeert hij de slachtoffers in Haarlem op het hart te drukken om toch echt een helm te dragen. Ook vindt hij dat de ouders van de kinderen gewezen moeten worden op de gevaren en hun verantwoordelijkheid.

Helmplicht of minimumleeftijd?

Morgen zal de Tweede Kamer stemmen over een aantal ingediende moties voor maatregelen voor de fatbike. Op tafel ligt onder andere een helmplicht en een minimumleeftijd van veertien jaar. Ook Bakker roept op tot strengere maatregelen. Zo zou het opvoeren van fatbikes wettelijk verboden moeten worden, en een minimumleeftijd voor de aanschaf lijkt de arts verstandig.

Om nog meer inzicht te krijgen wordt er volgende week op 79 Spoedeisende Hulp-afdelingen in Nederland het aantal fatbike, overige e-bike en overige fietsongevallen geturfd. Daarnaast wordt er ook informatie verzameld over leeftijd, helmdracht en de ernst van het letsel.