Geen 'leuke herrie' van Damloop meer op vier hoog aan de Peperstraat: "Jammer"

"Ik woon op 150 meter van de finish", geeft Wouter Veenis aan. De bewoner van de Peperstraat spreekt over 'leuke herrie'. "Het is leuk om zo wakker te worden."

Kepplerstraat

Al vele jaren ligt de finishlijn op de Peperstraat, maar zeer waarschijnlijk was dit de laatste keer. De 39e editie van de Damloop in 2025 eindigt op de Kepplerstraat iets verderop in Zaandam. "Volgens mij is de kogel door de kerk bij de gemeenteraad", laat racedirecteur Jan Willem Mijderwijk van organisator Le Champion weten.

"Dat vind ik heel jammer", laat Veenis weten, maar hij snapt het wel. "Dingen veranderen immers in het leven." De reden is dat de Peperstraat op de schop gaat.