Vandalen slopen recreatiebos in Venneperhout

De grootste schade werd aangericht op 17 augustus. Een brug door het gebied werd zwaar beschadigd door een waarschijnlijk in brand gestoken fatbike. Prijskaartje: 23.500 euro. Op 27 en 29 augustus gingen vervolgens twee bankjes op verschillende plekken in vlammen op. Als klap op de vuurpijl werd ook de afrastering van het beschadigde deel van de brug in een sloot gegooid.

"Ik kom net van de telefoon met nabestaanden, want een van de bankjes was een zogeheten herdenkingsbankje. Dat is niet het leukste deel van m'n werk", vertelt boswachter Anne Voorbergen. Ze is voor Staatsbosbeheer regelmatig in het parkbos en ziet het vandalisme met lede ogen aan. "Er is eigenlijk geen geld voor dit soort zaken, terwijl er wel wat moet gebeuren."