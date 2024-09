Metamorfose van de eeuw in Velsen: tennishal wordt Stadsschouwburg

Voor de inrichting wordt zoveel als kan gebruik gemaakt van de inventaris van de Stadsschouwburg aan de Groeneweg. De bar uit de foyer in het oude gebouw wordt overgebracht en ook alle zevenhonderd zaal stoelen worden stuk voor stuk hernummerd en verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Dokweg. "We doen er alles aan om onze gasten het gevoel te geven dat ze in hun eigen theater komen."

Ongekend groot podium

Een tennishal is natuurlijk niet gebouwd om er een theater in onder te brengen. Als je dat toch doet, krijg je te maken met mee- en met tegenvallers. Een meevaller is het vloeroppervlak, dat is enorm. Het geeft de mogelijkheid om een ongekend groot podium neer te zetten. "Het podium is dertig meter breed, dat heb je nergens in Nederland, we dagen theatermakers uit daar gebruik van te maken."

Een belangrijk nadeel is dat een tennishal geen theatertoren heeft. De hoge ruimte achter het podium waar decorstukken in opgehesen kunnen worden. Die toren maakt het mogelijk om in een oogwenk van decor te veranderen. Die toren ontbreekt en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de theaterstukken die er kunnen worden opgevoerd.

Stuur- of bakboordkaartjes

Het Haventheater in IJmuiden krijgt een uitgesproken nautisch karakter. Dat zal niet alleen tot uitdrukking komen in de vloerbedekking met watergebonden motieven, maar ook als je een kaartje koopt ga je merken dat je in IJmuiden bent. Je koopt niet een kaartje voor de linker of rechter tribune, maar je koopt een kaartje voor bak- of stuurboord. Of je gaat natuurlijk in de 'boeg' zitten. Dat zijn de plaatsen voor het podium die een beetje een 'clubachtige sfeer' moeten oproepen. Ze bestaan uit stoelen en tafeltjes.

Over de kosten van de verbouwing van de Sporthal wil de Schouwburg niet veel kwijt. Zoveel is duidelijk: er is geen extra subsidie voor de verbouwing verstrekt. Het bedrag, dat in ieder geval wel zes nullen heeft, is in de loop der jaren uit eigen middelen gereserveerd.

Als je de hal nu ziet, is het onvoorstelbaar, maar iedereen gaat er vast vanuit: op 26 oktober zullen de eerste bezoekers kunnen genieten van de try-out voorstelling van De Grote Advent Show van Brigitte Kaandorp en Patrick Stoof.