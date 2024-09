Varkens smullen van horrorplant voor boer: "Ze vreten alles kaal"

Zo'n vier jaar gelden zijn Kim en Stef begonnen met het houden van scharrelvarkens. Ze kochten een boerderij en daar horen toch wel beesten bij, vond het stel uit Hoogwoud. "Ik had mijn zinnen gezet op koeien en Kim wilde varkens. Aangezien we nog aan het verbouwen waren, kocht ik als grap een paar varkens voor haar, inmiddels lopen er ruim twintig varkens rond."

De scharrelvarkens worden niet alleen gebruikt voor het vlees maar ook ingezet om onkruid weg te vreten. "Je kunt het je nu nog niet voorstellen maar binnen een mum van tijd is dit veld helemaal kaalgevreten", vertelt Stef. De varkens zijn volgens hem zo geschikt voor dit werk omdat ze het onkruid met wortel en al wegvreten: "Ze hebben een hele goeie neus en kunnen op meters diep nog wat lekkers vinden."

Teeltverbod

En de knolcyperus is volgens Kim een ware traktatie voor de varkens. "Het schijnt een nootachtige smaak te hebben", vertelt ze terwijl ze de lekkernij aan één van haar dieren voert. "Ik heb het nog niet geproefd maar zoals je ziet smaakt het ze prima. Voor de boer is het een mooie manier om op een natuurinclusieve manier, zonder gif, van het onkruid af te komen."

Want de gevolgen van de knolcyperus zijn groot voor telers. De knolletjes kunnen snel in aantal toenemen en als een perceel eenmaal besmet is, leidt dat tot een teeltverbod van akkerbouw- en tuinbouwgewassen. "Het is een ware plaag voor telers dus wat dat betreft doen de varkens belangrijk werk", vertelt Kim.

De varkens van Kim en Stef begonnen voortvarend aan hun feestmaal, bekijk hieronder de beelden: