Gen-reparatie biedt hoop voor Maud (12) met zeldzame hersenziekte

"Het is al een cadeau dat ze er nog is. Soms vergeet je dat wel eens. Sommige kinderen leven maar enkele dagen. Maud geeft ons heel veel energie en kracht. Wij denken ook dat ze niet weet dat ze ziek is. Aan de ene kant is het een geluk dat er weinig kinderen zijn met deze ziekte, maar aan de andere kant is het jammer. Wereld zijn het 500 kinderen en daarom wordt er dus geen groot onderzoek voor vrijgemaakt. Tja, er is weinig eer aan te behalen, denk ik."

Puzzeltocht

Maar Sven laat het er niet bij zitten. Komende zondag houdt hij voor de vierde keer een Super Sunday-puzzelspeurtocht om geld bijeen te krijgen voor medisch onderzoek. Aanmelden kan nog steeds. "We willen doorgaan en daar blijf ik ook bij: dat geld is fantastisch, maar er moet ook veel meer bekendheid komen over deze ziekte. Het blijft vechten voor kwaliteit van leven voor Maud. Samen met vrienden en familie proberen we er zoveel mogelijk uit te halen."