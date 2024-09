Na horeca klagen ook bewoners over motoren: geluidsflitspaal de oplossing?

Oorverdovende knallen van uitlaten en keihard optrekken na het stoplicht. Eerder klaagden horecazaken aan de Bierkade en Turfmarkt in Alkmaar al over geluidsoverlast, maar nu trekken ook bewoners van appartementen aan de Noorderkade aan de bel. "We kunnen elkaar niet meer verstaan als de balkondeur openstaat", vertelt Dick Heger.