Amstelveense wielrenner Gebru haalt na Paralympisch goud ook nog WK-goud binnen

Gebru was vijf seconden sneller dan de Braziliaan Lauro Chaman en pakte daarmee zijn derde wereldtitel op rij.

De atleet doet mee aan wedstrijden in de C5-klasse, bedoeld voor sporters met de lichtste soort beperking. Hij heeft een onderontwikkeld been, veroorzaakt door de verkeerde behandeling van een botbreuk in zijn jeugd.

Eerder ridder dan Nederlander

De geboren Eritreeër werd al benoemd tot Ridder in de Orde van Nassau nog voordat hij de Nederlandse nationaliteit kreeg. Toen hij in 2016 meedeed aan de wegwedstrijd op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro had hij weliswaar een verblijfsvergunning, maar nog geen Nederlands paspoort.

Tijdens die Spelen won hij zijn eerste gouden medaille toen zijn twee concurrenten tijdens een historisch slot onderuit gingen. Daardoor pakte Gebru de eerste plaats. Dat hij op de hoogste trede thuishoort, bewees hij tijdens de Spelen van Tokio en Parijs nogmaals. Tijdens de openingsceremonie droeg hij samen met rolstoelbasketbalster Carina Versloot trots de vlag.

Gebru deed na dat historische slot in Rio voor de camera van NH zijn verhaal: