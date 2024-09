Fietspaden verdwijnen, desondanks is Fietsersbond best positief over herinrichting Heemstede

Ook de Van Merlenlaan, even verderop, krijgt een facelift. En ook daar verdwijnt een vrijliggend fietspad. " Maar dat had prima een 'onverplicht' fietspad kunnen blijven. Zodat je als fietser nog kan kiezen tussen beide paden", vertelt Van Dee. Nieuwe, bredere fietsstroken moeten fietsers de ruimte bieden en zo het gemotoriseerde verkeer laten afremmen.

Al met al is de Fietsersbond best tevreden. "Je moet uiteindelijk toch tot een compromis komen. Het wordt allemaal iets veiliger, maar het had nog mooier gekund", besluit Van Dee.

Omdat een enkele partij nog vraagtekens heeft over de herinrichtingsplannen, wordt er toch nog een keer over gesproken in de gemeenteraad de aankomende weken.