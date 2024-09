Proefschrift van kamervoorzitter Martin Bosma voor tweede keer afgewezen door UvA

Martin Bosma wilde promoveren op zijn in 2015 verschenen boek 'Minderheid in eigen land'. In dat boek stelt Bosma dat witte boerengezinnen in Zuid-Afrika onder het ANC-regime worden vermoord en moeilijk aan het werk komen. Sterker nog, er is geen sprake van apartheid, maar van genocide, stelt de nu kamervoorzitter. Ook werpt hij in het boek de vraag op of Nederlanders straks hetzelfde lot staat te wachten.

In 2022 werd eerste versie ingeleverd, die door de promotiecommissie van de UvA werd afgewezen. Volgens de regels mag een promovendus binnen een jaar nog een tweede versie inleveren. Die tweede versie kwam er, omdat zijn promotor het een verdedigbaar proefschrift vond, aldus Argos. Maar ook die versie werd dus niet deugdelijk gevonden.

Proefschrift niet openbaar

In de regel wordt een proefschrift pas openbaar gemaakt als een kandidaat wordt toegelaten tot de verdediging. Het is daarom nog maar de vraag of de inhoud van Bosma's proefschrift ooit bekend wordt gemaakt. Zijn promotor zegt nu in overleg te gaan met Bosma over de voortzetting van zijn proefschrift.

Martin Bosma werd in 2023 kamervoorzitter. Zijn voorzitterschap leidde in Amsterdam al meerdere keren voor kopzorgen. Zo werd er voor de dodenherdenking een debat gehouden over de vraag of Martin Bosma 'ongewenst' verklaard moest worden. Een paar maanden later werd ook Bosma's uitnodiging voor de slavernijherdenking ingetrokken vanwege zijn eerdere uitspraken.