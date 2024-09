Mysterie opgelost: spoorloos verdwenen herdenkingssteen Helderse dam gevonden

Afgelopen zomer stond de Laurens Brandligtdam bij Den Helder extra in het zonnetje tijdens de zomertoer van NH; het is een 'verborgen parel' in de Noordkop. Bijna niemand kent de dam die in 1781 is aangelegd om de haven van Den Helder op diepte te houden voor de koopvaardij. De resten van de dam zijn slecht begaanbaar en steenhouwer Erik Verheul vertelde dat de herdenkingssteen die hij maakte, spoorloos is verdwenen.

Verheul: "De steen was chemisch verankerd dus hij moet wel met geweld zijn meegenomen. Ik heb een oproep gedaan, maar ik had er geen vertrouwen in. Heel grappig dat hij nu is gevonden. Ik ben net teruggekomen van vakantie, zet de wifi aan en krijg dit bericht. Heel benieuwd hoe de steen in Lauwersoog terecht is gekomen en van wie ie nu is."

