Shoppen in allerhoogste segment: álles in deze villa is te koop

Ferrari tussen de overhemden

Werkelijk alles op het hele terrein is tot in de miniemste details uitgedacht. De beplanting en de beelden in de tuin, de modewinkel in het atelier, waar ook een Ferrari te koop staat, en het interieur in de villa.

De hele verzameling van dure kunstobjecten en alle luxe gebruiksvoorwerpen is streng beveiligd, laat Gijswijt zien tijdens een rondleiding over het terrein. Camera's en onzichtbare laserstralen houden de boel goed in de gaten. En als een klant daarvan onder de indruk is: het hele beveiligingssysteem is ook te koop.

Nadat de villa een paar jaar in de verkoop had gestaan kwam de buurman, die een modezaak heeft, op het idee van de conceptwinkel. Nadat deze met het kunstenaarsechtpaar was gaan praten, vonden zij het ook een goed idee.

Een gewone winkel

Sterker nog: Marlin Grégoire heeft haar oude woning totaal opnieuw ontworpen van binnen. "Af en toe hielden we ons hart vast, maar uiteindelijk bleek het allemaal te kloppen", zegt de manager over hoe rigoureus de aanpak van de vorige eigenaresse was. En het moet gezegd: er zullen weinigen zijn die niet onder de indruk zullen zijn van het geheel aan luxe en gedetailleerde afwerking.

Maar Gijswijt benadrukt: "Wij zijn een gewone winkel en iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen." Hij mijmert al voorzichtig over een tweede vestiging maar dat zal dan niet in Nederland zijn, daar is deze winkel te uniek voor.