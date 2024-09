Aerdenhouters eisen actie nu water weer aan de lippen staat

Slapeloze nachten

Thea Bruins is bestuurslid van de stichting die de dorpsbewoners hebben opgericht. De leden zijn boos. De laatste bijeenkomst, over een tweede onderzoeksrapport naar de oorzaak en de oplossingen over de hoge waterstand, heeft weer niet geleid tot snelle actie.

"We willen geen slapeloze nachten meer, er moet iets gedaan worden. Of we gaan die slotgracht zelf wel graven", laat Thea namens de stichting en haar buren weten. De stichting heeft dit weekend op hoge poten een brief aan alle betrokken overheden en organisaties gestuurd. De boodschap is duidelijk: de juridische strijd wordt in stelling gebracht.

