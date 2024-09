Met grote brand in Uitgeest is gebeurd waar buurt al heel lang bang voor was

Van het pand, dat nog steeds eigendom is van kinderdagverblijf De Regenboog, is niets meer over. Het kinderdagverblijf zit al jaren op een andere locatie in Uitgeest. De leiding stuurde vanmorgen een brief rond in de buurt. "Gisteravond is gebeurd waar we al geruime tijd bang voor waren. Ons gebouw aan de Benesserlaan is mogelijk in brand gestoken door vandalen, waardoor jullie vermoedelijk een hele angstige avond achter de rug hebben." Bij de brand raakte niemand gewond.

Bewoner Cor woont pal naast het verlaten gebouw en zat rustig op de bank het journaal te kijken toen er een buurman naar zijn deur sprintte. "Ik dacht dat er iemand een hartaanval had," zegt Cor. Toen zag hij de grote oranjegele vlammenzee, nog geen tien meter van zijn huis.

Cor schrok, maar hield het hoofd koel. "Ik heb de auto gauw ergens anders geparkeerd en toen ben ik bij de overbuurvrouw gaan zitten. Daar kon ik alles zien." Tot zijn afgrijzen zag Cor een uitgebrande muur bijna tegen zijn huis kantelen. De brandweer voorkwam het op het nippertje. Cor: "Ze pakten toen in één keer het hele spul. Dat hebben ze goed gedaan."

Negen jaar leegstand

Het gebouw van het kinderdagverblijf staat al sinds 2015 leeg. Er zijn al een tijdje plannen om er appartementen te bouwen, maar die worden aangevochten door één van de buren. Die maakt zich daarmee niet populair bij de rest van de buurt, blijkt uit een rondgang van NH.

Onterecht, vindt burgemeester Sebastiaan Nieuwland. "Je hebt in Nederland nu eenmaal het recht bezwaar te maken tegen plannen in je omgeving." Aan 'het eind van het jaar' komt de zaak voor bij het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Dat zegt Nieuwlands woordvoerder.

Volgens verschillende buren was er de laatste veel overlast van tieners op het terrein. Die gingen stiekem naar binnen en hingen er rond. De jongeren gingen soms via het erf van Cor naar het schoolplein. Cor: "Ik heb ik-weet-niet-hoe-vaak de politie gebeld." Eén van die keren, in juli, heeft de politie jongeren betrapt toen ze dingen aan het vernielen waren bij De Regenboog.

De politie vermoedt dat de brand van gisteren is aangestoken. Een getuige zou twee mensen hebben zien wegrennen. Ze zouden ongeveer 1 meter 60 zijn en in het zwart gekleed.

De politie is nog bezig met onderzoek. Weet je meer? Dan kun je dat hier melden.