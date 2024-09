Veel te weinig passagiers en dus stopt Hilversum alweer met nachttreinen

De nachttrein vanaf station Hilversum op vrijdagnacht en zaterdagnacht rijdt pas zo'n negen maanden, maar het is voor Hilversum nu al duidelijk dat er geen behoefte is aan de trein. Passagiers maken nauwelijks gebruik van deze verbinding tussen Amsterdam en Utrecht. Uit de cijfers blijkt dat er gemiddeld 45 reizigers per rit in de trein zitten.

Dit lage aantal weegt niet op tegen de hoge uitgaven van Hilversum om de nachttrein twee nachten in de week op alle drie de Hilversumse stations te laten stoppen. Hilversum had voor volgend jaar al geen deal met de NS om de nachttrein nog een jaar te laten rijden, waardoor het stoppen geen weggegooid geld is. Sterker nog: Hilversum houdt het bedrag dat voor volgend jaar gereserveerd was zelfs over.

Lang gekoesterde wens

Dat de nachttrein zou stoppen op de Hilversumse stations was een lang gekoesterde politieke wens. De nachtelijke verbinding zou onder meer uitkomst bieden voor het uitgaanspubliek, nachtwerkers en andere reizigers. De trein sluit namelijk goed aan op het nachtnet van de NS, zodat overstappen richting Rotterdam, Den Haag en Schiphol eenvoudiger zou zijn.

Niet alleen Hilversummers zouden profiteren van deze nachtverbinding op zaterdag en zondag. Inwoners van bijvoorbeeld Blaricum en Huizen zouden direct uit de trein kunnen stappen en hun weg naar huis vervolgen met de nachtbus, die vanaf station Hilversum vertrekt.

Rode loper

Hilversum heeft jaren moeten wachten om het experiment met de nachttrein te kunnen doen. In 2020 was er al een deal gesloten, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. Vorig jaar december was het eindelijk zover toen de eerste nachttrein vanuit Utrecht Centraal aankwam op Hilversum Sportpark. Dat was reden voor de gemeente, de NS en Transdev om de rode loper voor de eerste passagiers uit te rollen.

"Deze trein is er echt voor iedereen die op een laat tijdstip van en naar Hilversum wil reizen. Bovendien profiteren ook reizigers uit Midden en Oost-Nederland van deze verbinding. Ook is het een mooi begin van een feestelijk jaar, waarin Hilversum 150 jaar per spoor bereikbaar is", liet wethouder Bart Heller toen weten.

Maar nu is dat enthousiasme verdwenen en gaat de proef stoppen. Voorlopig doet de nachttrein Hilversum nog even aan in de weekenden. De nieuwe dienstregeling gaat pas half december in.