Meerderheid Tweede Kamer wil verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, dat meldt de NOS. Joost Eerdmans (JA21) diende tijdens de Algemene Beschouwingen samen met de SGP een voorstel in dat dit moet regelen. Reden is dat demonstranten steeds vaker onherkenbaar zijn, waardoor zij nauwelijks vervolgd kunnen worden.