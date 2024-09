Alkmaarse moeder 'opgelucht' met straf voor vader die haar dochter misbruikte

"Het is zo moeilijk geweest, natuurlijk vooral voor onze dochter. Vanaf het moment dat ze het me vertelde belandden we in een malle molen. Dat het nog vier jaar zou duren had ik niet in kunnen schatten."

Via de telefoon blikt Annemarie (dat is een gefingeerde naam) nu terug op die middag in de zomer van 2020. Haar dochter van dan zeven jaar is bij een schoolvriendinnetje uit Bergen aan het spelen.

Ze zijn in haar slaapkamer, in haar hoogslaper, geschminkt als katjes met snorharen. Als haar moeder het meisje komt ophalen met de auto, begint ze vrijwel meteen te vertellen.

DNA-spoor

De vader van haar vriendinnetje heeft haar meermaals aangeraakt en gelikt op haar intieme delen, aldus het meisje in de bewoordingen van een 7-jarige. En hij zou daarbij ook hebben gezegd dat ze daarover niets mag doorvertellen aan haar ouders.

"Ik ben in een waas naar huis gereden", beschrijft Annemarie de rit van Bergen naar Alkmaar vier jaar geleden. "Meteen heb ik de politie gebeld. Ik weet nog dat de agente zei, weet je zeker dat je aangifte wil doen, want dit is een hele lange weg. En nu pas snap ik wat ze daarmee bedoelde."