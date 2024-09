14-jarige aangehouden na beroving en mishandeling jongen (13) in park Frankendael

In het park wordt rond 17.00 uur de fiets van het 13-jarige slachtoffer in het water gegooid. Wanneer het slachtoffer met een paar vrienden vervolgens wil vertrekken, wordt hij bedreigd met een mes. Hij moet al zijn persoonlijke bezittingen inleveren en wordt in het gezicht geslagen en in zijn buik gestompt.

Niet veel later komt de politie de groep jongens, waaronder de verdachte, in het park tegen. Hij wordt aangehouden. "De recherche onderzoekt de zaak en sluit meerdere aanhoudingen niet uit", aldus de politie.