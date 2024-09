Joep en Sam staan in de startblokken voor de Dam tot Damloop als ze horen: ‘Sorry, het gaat niet meer door'

Nieuw evenement gepland

Ook Sam is samen met haar vriendin de stad in gegaan. In tegenstelling tot Joep kwam de klap bij haar harder aan. "Drie maanden geleden heb ik me ingeschreven, en sindsdien ben ik gaan trainen. Ik keek er echt naar uit, en dan gebeurt dit. We stonden op het punt te beginnen en voelden de spanning al in onze buik."

Na de mededeling begon Sam, net als haar medelopers, anderen in te lichten. "Je zag iedereen om je heen familie en vrienden bellen. En sommige mensen gingen toch rennen om het 'gevoel' te krijgen, ook al werd dat afgeraden."

De temperatuur nam wel af, merkte Sam op. "Maar ja, als de hulpposten het niet aankunnen, dan in het niet verstandig. Ik hoop dat dit voor de organisatie een leermoment is voor volgend jaar."

Gelijk aan de bak

Voor de dames is de training van afgelopen dagen niet voor niks geweest. "Op een terrasje hebben we ons ingeschreven voor de halve marathon van Haarlem, die volgende week is. Dus dat wordt nog even doortrainen."