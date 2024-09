Ambulance ruim 50 keer ingezet bij Dam tot Damloop

Het hogere aantal incidenten 'kan aan van alles liggen', benadrukt Wit. "Het is bovengemiddeld, maar het zijn echt verschillende edities. Nu was het heel goed weer, maar we hebben er ook regenachtige edities bij waarbij de temperatuur stukken lager ligt."

Zo'n 4500 deelnemers uit de laatste twee startgroepen mochten daarom niet starten. De loop moest worden afgebroken omdat de hulpdiensten het niet meer verantwoord vonden in verband met hitte.

Ongetraind aan de start

Of het ligt aan de conditie van de deelnemers dat de hulpdiensten zo vaak uit moesten rukken is volgens Wit niet duidelijk: "We weten nog niet om wie dit gaat, wat hun leeftijden zijn en hoe getraind ze zijn. Dat is iets wat we nog uitzoeken." Met alle deelnemers die met de ambulance te maken hadden of medische hulp kregen wordt komende week contact opgenomen om dit uit te zoeken.

"Helaas zie je al jaren meer ongetrainde mensen meedoen, maar ook bij getrainde mensen zie je onverantwoord hardloopgedrag. We proberen mensen zo goed mogelijk in te lichten en hebben de start uiteindelijk langer laten duren." Dat bleek dus niet genoeg.

Aantal deelnemers

Aan het grootste hardloopevenement van het land doen in totaal meer dan tachtigduizend mensen mee, op de Prins Hendrikkade verschenen op de zondag zo'n 46 duizend lopers. Volgens Wit is het aantal verantwoord. "Daar hebben we geen vraagtekens bij in de huidige opzet." Wel is het goed om te kijken of het gehele weekend niet een beetje aangepast zou moeten worden, zo zou je volgens Wit aan meer startmomenten kunnen denken, het beter verdelen over de dag of andere programma-aanpassingen. "Daar hebben we nog geen concrete ideeën over, een dag na het evenement. Maar dat hoort wel bij de evaluatie die we voor volgend jaar doen. Dat soort dingen liggen ook bij gemeentes en partners."

Wit benadrukt dat het bij tienduizenden deelnemers wel goed is gegaan en wil de pracht van afgelopen weekend niet vergeten laten. De komende maanden evalueert de organisatie het evenement, waarin ook warmte en de huidige vorm van het evenement worden meegenomen.