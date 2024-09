De zomer is voorbij, en dat merken we gelijk

Vandaag blijft het redelijk warm met temperaturen rond de 19 graden. Plaatselijk kunnen er een paar buien vallen, maar later op de dag trekt de bewolking weg en zien we de zon op sommige plekken in de provincie weer verschijnen.

Later deze week koelt het flink af. Morgen blijft het nog aangenaam met 18 graden, maar op woensdag komt er regen en waait er een stevige wind. Na donderdag maakt de herfst zijn intrede, met temperaturen die dalen naar 14 graden en enkele stevige buien.